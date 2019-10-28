В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение. На неделе в республике прогнозируют резкое изменение погоды. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В связи с прохождением холодного фронта 30 и 31 октября и 1 ноября возможно усиление северо-восточного ветра до 15—20 м/с, в горах ожидаются дожди с мокрым снегом.

31 октября и 1 ноября понижение максимальной температуры воздуха прогнозируется до +5...+10 ˚С, минимальной — до -2...-5 ˚С, на побережье — до +2...+5 ˚С.

Также стало известно, что в мэрии Кирова рассказали о последствиях непогоды.

Из-за порывов ветра до 25 м/с повалено 50 деревьев, с крыш нескольких домов сорваны листы металла, передаёт progorod43.ru со ссылкой на Департамент городского хозяйства и Управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. Перевёрнуто три остановочных павильона, ещё с трёх сорваны крыши.

Городские власти поручили устранить последствия в течение трёх дней.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели режим повышенной готовности из-за штормового ветра.

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