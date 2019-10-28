Выставка «Воронцовы и Италия» откроется 31 октября в Крыму

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Выставка «Воронцовы и Италия» откроется 31 октября в Алупкинском музее-заповеднике, сообщает «Крыминформ».
Выставка «Воронцовы и Италия» откроется 31 октября в Крыму
  • © Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
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Как заявила представитель музея Марина Лукачёва, экспозиция приурочена к 275-й годовщине со дня рождения графа Семёна Воронцова, в 1783—1784 годах возглавлявшего русскую дипломатическую миссию в Венеции.

На выставке представят живопись, гравюры, акварели, архитектурные чертежи, отражающие связи представителей семьи с Италией.

«А об истории каждого уникального экспоната посетителям расскажет лично автор выставки — заведующий научно-исследовательским отделом экспозиции Юрий Трутенко», — добавила Лукачёва.

Ранее балерина Мариинского театра Александра Иосифиди в беседе с Nation News оценила выставку художника из Германии Хельмута Кизеветтера в Санкт-Петербурге.

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