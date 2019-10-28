Синоптики рассказали о последствиях похолодания в столичном регионе

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Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова оценила последствия холодного атмосферного фронта в столице и предупредила о нехватке кислорода.
Синоптики рассказали о последствиях похолодания в столичном регионе
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понизив ниже нормы все показатели, включая температуру воздуха, давление и количество кислорода. Так, если сегодня в столице воздух не прогреется выше +10 °С, то уже завтра — не выше + 5 °С, осадки возможны в виде дождя. А со среды по выходные дни температура будет ниже нуля и пойдёт снег», — рассказала она «Российской газете».

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит около 740 мм рт. ст., осадки при низкой температуре воздуха приведут к повышению влажности, и всё это спровоцирует дефицит кислорода, показатели которого будут ниже нормы на 10—12 единиц.

По словам Поздняковой, такая погода может способствовать обострению заболеваний опорно-двигательной системы, суставов, органов дыхания, а также сердечно-сосудистой системы, некоторые могут ощущать вялость и сонливость.

Улучшение погоды ожидается со 2 ноября.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве 28 октября ожидалось до +8 °С.

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