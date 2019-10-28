Оренбург примет участие в «Ночи искусств»

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Оренбург присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдёт 3 ноября.
Оренбург примет участие в «Ночи искусств»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В мероприятии будут участвовать сразу несколько городских учреждений культуры, среди которых Оренбургский областной музей изобразительных искусств, галерея «Оренбургский пуховый платок», Музей истории Оренбурга и Оренбургская областная библиотека имени Н.К. Крупской.

Как сообщает RIA56, в рамках акции, которая пройдёт с 18:00 до 23:00, будут открыты постоянные и временные экспозиции, пройдут специальные экскурсии, тематические интерактивные мероприятия, посвящённые живописи, театру, музыке, декоративно-прикладному искусству, а также мастер-классы для детей.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюмень присоединится к акции «Ночь искусств».

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