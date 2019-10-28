На ВДНХ продлили выставку с работами Пикассо и Поленова
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На экспозиции «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» представлены работы отечественных живописцев и керамика Пабло Пикассо.
Фотовыставка «История мечты» посвящена истории ВДНХ, в том числе послевоенному периоду и реорганизации в 1960-е годы.
Оба проекта приурочены к 80-летию ВДНХ, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее Пятый канал сообщал о выставке картин из национальных музеев Осетии в Санкт-Петербурге.