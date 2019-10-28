Сара Брайтман рассказала об отношении к мюзиклам

Певица Сара Брайтман, известная по мюзиклу «Призрак Оперы», рассказала газете «Известия» о своём отношении к этому жанру.

«Как ни странно, я никогда не была большой поклонницей мюзиклов. Но музыкальный театр — это очень специфическая штука. Почти всегда я возвращаюсь с мюзиклов слегка разочарованной. И я не знаю почему, видимо, это просто дело вкуса», — заявила она.

По словам Брайтман, она предпочтёт мюзиклам поход в кино — ей нравится смотреть фильмы на большом экране. Певица также любит посещать оперу.

Кроме того, исполнительница поделилась своим мнением о конкурсе «Евровидение».

«Мне кажется, это замечательный конкурс. У него огромная армия фанатов по всему миру. На Евровидение приезжают хорошие исполнители, профессионалы. Вместе с тем это шоу не скучно смотреть», — сказала она.

Ранее Newinform сообщал, что Брайтман выступит в Санкт-Петербурге 30 октября.