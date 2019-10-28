Сара Брайтман рассказала об отношении к мюзиклам
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«Как ни странно, я никогда не была большой поклонницей мюзиклов. Но музыкальный театр — это очень специфическая штука. Почти всегда я возвращаюсь с мюзиклов слегка разочарованной. И я не знаю почему, видимо, это просто дело вкуса», — заявила она.
По словам Брайтман, она предпочтёт мюзиклам поход в кино — ей нравится смотреть фильмы на большом экране. Певица также любит посещать оперу.
Кроме того, исполнительница поделилась своим мнением о конкурсе «Евровидение».
«Мне кажется, это замечательный конкурс. У него огромная армия фанатов по всему миру. На Евровидение приезжают хорошие исполнители, профессионалы. Вместе с тем это шоу не скучно смотреть», — сказала она.
Ранее Newinform сообщал, что Брайтман выступит в Санкт-Петербурге 30 октября.