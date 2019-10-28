Картину эпохи Возрождения продали на аукционе во Франции за $24,1 млн

Короткая ссылка
Картина художника эпохи Возрождения Чимабуэ «Поругание Христа» была продана за $24,1 млн на аукционе во Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По её данным, начальная стоимость картины оценивалась в сумму от $4 млн до $6 млн. Предполагается, что мастер создал полотно в XIII веке.

Картина представляет собой изображение Иисуса Христа в окружении мужчин, которые тянут к нему руки.

Издание отмечает, что полотно было продано за рекордную для художников-примитивистов сумму.

В начале октября картина британского уличного художника Бэнкси под названием Devolved Parliament была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $12,2 млн, превысив в шесть раз начальную стоимость полотна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить