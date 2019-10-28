Картину эпохи Возрождения продали на аукционе во Франции за $24,1 млн

Картина художника эпохи Возрождения Чимабуэ «Поругание Христа» была продана за $24,1 млн на аукционе во Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По её данным, начальная стоимость картины оценивалась в сумму от $4 млн до $6 млн. Предполагается, что мастер создал полотно в XIII веке.

Картина представляет собой изображение Иисуса Христа в окружении мужчин, которые тянут к нему руки.

Издание отмечает, что полотно было продано за рекордную для художников-примитивистов сумму.

В начале октября картина британского уличного художника Бэнкси под названием Devolved Parliament была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $12,2 млн, превысив в шесть раз начальную стоимость полотна.