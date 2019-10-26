Сюткин прокомментировал сообщения об инциденте с участником «Голоса»

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Певец, наставник шоу «Голос» на Первом канале Валерий Сюткин прокомментировал сообщения о том, что участник проекта Даниил Королёв не пожал ему руку. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Сюткин прокомментировал сообщения об инциденте с участником «Голоса»
  • РИА Новости

По словам Сюткина, он не помнит этой ситуации. Артист призвал «не цепляться» к исполнителю и «не сгущать краски».

Певец предположил, что эпизод «связан с волнением», либо участник проекта «просто мимо прошёл». 

«Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — сказал он. 

В свою очередь Даниил Королёв, комментируя инцидент, заявил, что для него было неожиданно пройти во второй тур и «всё, о чём он думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам». По его словам, творчество Сюткина «вдохновляет его по сей день». 

«Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, всё как во сне было. Впредь буду внимательнее, и всё будет хорошо», — написал Королёв в Instagram.

В августе ФАН передавало, что Первый канал объявил имена наставников восьмого сезона шоу «Голос».

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