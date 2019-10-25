В Ижевске признали памятником здание бывшего военкомата XIX века

В Ижевске признали памятником здание бывшего военкомата 1888 года, сообщает Udm-info.ru.

Соответствующий приказ выпустило Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Дом расположен на улице Сивкова. Ранее военное ведомство передало здание муниципалитету. В 2016 году его приватизировали. Собственник намерен реставрировать объект.

Дом ценится за сохранение визуальной связи между Михайло-Архангельским и Александро-Невским соборами, необычное оформление и другие особенности.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.