В Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов
- © Кадр из мультфильма «Кислотный дождь». Режиссёр Томек Попакуль. 2019 год
В рамках смотра состоятся показы лучшей российской и иностранной анимации.
Как сообщает «Вечерняя Москва», в программу, которая включает 400 мультфильмов, вошли как работы, получившие призы различных фестивалей, так и премьеры. Среди них — детские анимационные фильмы «Покойо в кино. Твой первый фильм», «Якоб Мимми и говорящие собаки», «Цирк на колёсах», а также мультфильмы для подростков и взрослых: «Луиза зимой», «Санта», «Долгий поцелуй», «Швейцарец Крис» и др.
Фестивальные показы будут бесплатными и пройдут на нескольких десятках площадок.
Ранее «Известия» писали о выпуске специальных монет, посвящённых мультфильму «Бременские музыканты».