В Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов

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Большой фестиваль мультипликационных фильмов пройдёт в столице с 25 октября по 4 ноября.
В Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов
  • © Кадр из мультфильма «Кислотный дождь». Режиссёр Томек Попакуль. 2019 год

В рамках смотра состоятся показы лучшей российской и иностранной анимации.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в программу, которая включает 400 мультфильмов, вошли как работы, получившие призы различных фестивалей, так и премьеры. Среди них — детские анимационные фильмы «Покойо в кино. Твой первый фильм», «Якоб Мимми и говорящие собаки», «Цирк на колёсах», а также мультфильмы для подростков и взрослых: «Луиза зимой», «Санта», «Долгий поцелуй», «Швейцарец Крис» и др.

Фестивальные показы будут бесплатными и пройдут на нескольких десятках площадок.

Ранее «Известия» писали о выпуске специальных монет, посвящённых мультфильму «Бременские музыканты».

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