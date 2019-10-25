В Московском зоопарке впервые поселились редкие балийские скворцы

В Московский зоопарк прибыли три самки редкого балийского скворца. Этот вид находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу, передаёт сайт «Москва 24».

Численность балийских майн на воле не превышает нескольких десятков особей.

Новых обитателей доставили из Варшавского зоосада в рамках Европейской программы по сохранению балийского скворца в неволе.

«Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Одна птица уже обживает уютный вольер в павильоне Московского зоопарка «Дом птиц». Ещё две особи находятся в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.

По её словам, в ближайшее время планируется получить трёх самцов из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.