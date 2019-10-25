Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Согласно его данным, чаще всего с проблемами в работе Instagram сталкиваются пользователи из США, Великобритании и Германии. Они сообщили о перебоях в работе новостной ленты.
Кроме того, о проблемах в работе сервиса сообщили пользователи Facebook из США, Германии, Франции и Японии. Чаще всего проблемы возникают при работе с новостной лентой (45%), ещё в 34% случаев наблюдается полное отключение сервиса.
22 октября пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса Twitter.