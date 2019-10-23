Эксперты назвали страны, которые стоит посетить в 2020 году

Стали известны страны, которые стоит посетить в 2020 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Lonely Planet.

Первое место в списке занимает Бутан. Как считают эксперты, он дарит туристам возможность прогуляться по горным тропам, не загрязненным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой.

На второй строчке — Англия с великолепными видами побережья, на третьей — Северная Македония, которая славится своей кухней, традициями и природой.

В список также попали Аруба, Эсватини (бывший Свазиленд), Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

Ранее НСН сообщала, что названы главные предпочтения российских туристов.