Эксперты назвали страны, которые стоит посетить в 2020 году

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Стали известны страны, которые стоит посетить в 2020 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Lonely Planet.
Эксперты назвали страны, которые стоит посетить в 2020 году
  • Тхимпху, Королевство Бутан / © Guenter Fischer/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Первое место в списке занимает Бутан. Как считают эксперты, он дарит туристам возможность прогуляться по горным тропам, не загрязненным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой.

На второй строчке — Англия с великолепными видами побережья, на третьей — Северная Македония, которая славится своей кухней, традициями и природой.

В список также попали Аруба, Эсватини (бывший Свазиленд), Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

Ранее НСН сообщала, что названы главные предпочтения российских туристов.

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