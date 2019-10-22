Выставка Фёдора Захарова откроется 16 ноября в Крыму

Выставка крымского живописца Фёдора Захарова откроется 16 ноября в Ялте, сообщает «Крыминформ».

«Захаров, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, снискал славу одного из известнейших певцов крымской природы», — заявила администратор галереи «Арт-Бульвар» Ольга Ухань.

По её словам, в своих пейзажах художник не ограничивался изображением конкретных деталей, а стремился более точно передать состояние природы с обобщённым образом.

Ухань также отметила, что Захаров считается одним из основателей крымской импрессионистской школы живописи.

На выставке будет представлено около 30 работ. Посетить экспозицию можно до 30 ноября.

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