Выставка Фёдора Захарова откроется 16 ноября в Крыму

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Выставка крымского живописца Фёдора Захарова откроется 16 ноября в Ялте, сообщает «Крыминформ».
Выставка Фёдора Захарова откроется 16 ноября в Крыму
  • © «Арт-Бульвар»
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«Захаров, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, снискал славу одного из известнейших певцов крымской природы», — заявила администратор галереи «Арт-Бульвар» Ольга Ухань.

По её словам, в своих пейзажах художник не ограничивался изображением конкретных деталей, а стремился более точно передать состояние природы с обобщённым образом.

Ухань также отметила, что Захаров считается одним из основателей крымской импрессионистской школы живописи.

На выставке будет представлено около 30 работ. Посетить экспозицию можно до 30 ноября.

Ранее балерина Мариинского театра Александра Иосифиди в беседе с Nation News оценила выставку художника из Германии Хельмута Кизеветтера в Санкт-Петербурге.

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