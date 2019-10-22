Приморье примет участие в акции «Ночь искусств»

Короткая ссылка
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.
Приморье примет участие в акции «Ночь искусств»
  • РИА Новости

Программа включает концерты, блиц-экскурсии, театральные постановки и мастер-классы.

Мероприятия будут проходить с 18:00 до 23:00.

Также стало известно, что в рамках «Ночи искусств» в Крыму представят альбом художника Бориса Ливанова. Увидеть его можно на Белой даче Чехова. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Борис Ливанов остался в памяти многих поколений поклонников театра и кино. Но мало кто знал его как интересного художника и шаржиста», — заявил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов.

По его словам, современники запомнили Ливанова как человека с великолепным чувством юмора, который мог создать необыкновенный афоризм по самому невинному поводу.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить