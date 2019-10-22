Приморье примет участие в акции «Ночь искусств»
- РИА Новости
Программа включает концерты, блиц-экскурсии, театральные постановки и мастер-классы.
Мероприятия будут проходить с 18:00 до 23:00.
Также стало известно, что в рамках «Ночи искусств» в Крыму представят альбом художника Бориса Ливанова. Увидеть его можно на Белой даче Чехова. Об этом сообщает «Крыминформ».
«Борис Ливанов остался в памяти многих поколений поклонников театра и кино. Но мало кто знал его как интересного художника и шаржиста», — заявил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов.
По его словам, современники запомнили Ливанова как человека с великолепным чувством юмора, который мог создать необыкновенный афоризм по самому невинному поводу.
Ранее сообщалось, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Удмуртии.