Приморье примет участие в акции «Ночь искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.

Программа включает концерты, блиц-экскурсии, театральные постановки и мастер-классы.

Мероприятия будут проходить с 18:00 до 23:00.

Также стало известно, что в рамках «Ночи искусств» в Крыму представят альбом художника Бориса Ливанова. Увидеть его можно на Белой даче Чехова. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Борис Ливанов остался в памяти многих поколений поклонников театра и кино. Но мало кто знал его как интересного художника и шаржиста», — заявил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов.

По его словам, современники запомнили Ливанова как человека с великолепным чувством юмора, который мог создать необыкновенный афоризм по самому невинному поводу.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Удмуртии.