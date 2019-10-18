В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение

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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение
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«Мы не имеем никаких прав проверять — ни мы, ни (телеканал) СТБ», — приводит УНН слова Аласания.

При этом он отметил, что в договоре с НОТУ стоит подпись участников отбора, согласно которой они уведомлены, что не должны были осуществлять концертную деятельность на территории России или въезжать на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

По его словам, подпись артиста — «это обязательство принять те условия, которые... предлагаются к участию в конкурсе».

Ранее НОТУ объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и об изменении правил участия в этом отборе. На конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.

По словам руководства телеканала СТБ, к такому решению вещатель пришёл после «прошлогоднего финала». Речь идёт о скандале с участием певицы Maruv: во время отбора жюри смутили её гастроли в России, а после победы она отказалась представлять страну на Евровидении из-за «кабальных условий» контракта. 

Подробнее — в материале RT.

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