Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» пройдёт 25 октября в Москве

Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» состоится 25 октября в Московском международном Доме музыки, сообщает сайт «Москва 24».

Его представит народный артист России Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Российские звёзды мирового джаза».

Он исполнит свои композиции из фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».

В представлении также примут участие оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла.

Специальными гостями вечера станут Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. Также ожидается режиссёр Карен Шахназаров.

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