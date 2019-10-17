Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» пройдёт 25 октября в Москве
- РИА Новости
- © Михаил Фомичев
Его представит народный артист России Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Российские звёзды мирового джаза».
Он исполнит свои композиции из фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».
В представлении также примут участие оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла.
Специальными гостями вечера станут Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. Также ожидается режиссёр Карен Шахназаров.
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