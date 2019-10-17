Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» пройдёт 25 октября в Москве

Короткая ссылка
Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» состоится 25 октября в Московском международном Доме музыки, сообщает сайт «Москва 24».
Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» пройдёт 25 октября в Москве
  • РИА Новости
  • © Михаил Фомичев

Его представит народный артист России Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Российские звёзды мирового джаза».

Он исполнит свои композиции из фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».

В представлении также примут участие оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла.

Специальными гостями вечера станут Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. Также ожидается режиссёр Карен Шахназаров.

Ранее Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить