В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского

В Красноярске состоялось торжественное открытие первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского. Мероприятие приурочили к дню рождения российского оперного певца.

Фестиваль продлится до 26 октября 2019 года. В городе пройдёт несколько крупных музыкальных событий: презентация сольной программы тенором Хуаном Диего Флоресом, концерты Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Владимира Ланде и Юджина Кона, исполнение опер Сергея Рахманинова (в том числе Сергеем Лейферкусом) и другие мероприятия.

Завершится фестиваль праздничным концертом сопрано Анджелы Георгиу.

«Талант Дмитрия Хворостовского, помноженный на любовь земляков и гостей Красноярска, продолжает служить людям. Он возвратится в родной город в новой форме», — подчёркивают в пресс-службе фестиваля.

Отмечается, что основными площадками фестиваля станут Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и Красноярская краевая филармония.

Ранее стало известно, что международному аэропорту Красноярска присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского.