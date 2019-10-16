В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского

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В Красноярске состоялось торжественное открытие первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского. Мероприятие приурочили к дню рождения российского оперного певца.
В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Фестиваль продлится до 26 октября 2019 года. В городе пройдёт несколько крупных музыкальных событий: презентация сольной программы тенором Хуаном Диего Флоресом, концерты Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Владимира Ланде и Юджина Кона, исполнение опер Сергея Рахманинова (в том числе Сергеем Лейферкусом) и другие мероприятия.

Завершится фестиваль праздничным концертом сопрано Анджелы Георгиу.

«Талант Дмитрия Хворостовского, помноженный на любовь земляков и гостей Красноярска, продолжает служить людям. Он возвратится в родной город в новой форме», — подчёркивают в пресс-службе фестиваля.

Отмечается, что основными площадками фестиваля станут Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и Красноярская краевая филармония.

Ранее стало известно, что международному аэропорту Красноярска присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского.

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