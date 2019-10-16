В московском парке нашли краснокнижного вяхиря

В Терлецком парке нашли дикого лесного голубя — вяхиря, занесённого в Красную книгу Москвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Птица гнездится только в Подмосковье, ранее её видели только во время пролёта на западе и юго-западе Москвы», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что в средней полосе России вяхирь относится к перелётным птицам и отлёт начинается как раз в середине октября.

«Специалисты Мосприроды считают, что вяхирь оказался в Терлецком парке именно на пролёте», — добавили в департаменте.

По внешнему окрасу и форме тела дикий голубь почти не отличается от обыкновенного городского, за исключением размера: он достигает 40 см.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.