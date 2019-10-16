Международные соревнования по танцевальному спорту пройдут 21—27 октября в Москве

Международные соревнования по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships пройдут 21—27 октября в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Участники будут бороться за 27 комплектов наград во всех возрастных группах.

Программа включает в том числе рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта, среди которых ключевые состязания WDSF GrandSlam Series по европейской и латиноамериканской программам.

Также запланирован Кубок команд федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном турнире по бальным танцам «Осенняя Москва».