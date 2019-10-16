Международные соревнования по танцевальному спорту пройдут 21—27 октября в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Участники будут бороться за 27 комплектов наград во всех возрастных группах.
Программа включает в том числе рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта, среди которых ключевые состязания WDSF GrandSlam Series по европейской и латиноамериканской программам.
Также запланирован Кубок команд федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном турнире по бальным танцам «Осенняя Москва».