Бурунов рассказал о работе по озвучиванию персонажей ДиКаприо

Актёр Сергей Бурунов в беседе с «Российской газетой» рассказал о работе по озвучиванию персонажей своего американского коллеги Леонардо ДиКаприо.

«В 2005 году я просто пришёл на кастинг, и режиссёр дубляжа Ярослава Георгиевна Турылёва предложила мне роль Говарда Хьюза из «Авиатора». Я был тогда ещё молодой, очень худой и совсем никому не известный», — заявил он.

По словам Бурунова, работать с фильмами ДиКаприо — одно удовольствие, поскольку материал, который выбирает голливудский артист, не перестаёт удивлять.

Одни из лучших ролей, по мнению Бурунова, ДиКаприо сыграл в фильмах «Великий Гэтсби» и «Однажды в… Голливуде».

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