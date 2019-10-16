Бурунов рассказал о работе по озвучиванию персонажей ДиКаприо

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Актёр Сергей Бурунов в беседе с «Российской газетой» рассказал о работе по озвучиванию персонажей своего американского коллеги Леонардо ДиКаприо.
Бурунов рассказал о работе по озвучиванию персонажей ДиКаприо
  • © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«В 2005 году я просто пришёл на кастинг, и режиссёр дубляжа Ярослава Георгиевна Турылёва предложила мне роль Говарда Хьюза из «Авиатора». Я был тогда ещё молодой, очень худой и совсем никому не известный», — заявил он.

По словам Бурунова, работать с фильмами ДиКаприо — одно удовольствие, поскольку материал, который выбирает голливудский артист, не перестаёт удивлять.

Одни из лучших ролей, по мнению Бурунова, ДиКаприо сыграл в фильмах «Великий Гэтсби» и «Однажды в… Голливуде».

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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