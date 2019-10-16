Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в центре и на востоке Крыма с 17 по 19 октября.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Из-за высокой вероятности возникновения пожаров объявлено штормовое предупреждение.

Нельзя разводить костры, заправлять топливом баки машин с включённым двигателем, оставлять на полянах бутылки и осколки стекла, использовать пиротехнику, выжигать траву.

14 октября URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить