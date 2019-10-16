Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в центре и на востоке Крыма с 17 по 19 октября.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Из-за высокой вероятности возникновения пожаров объявлено штормовое предупреждение. Нельзя разводить костры, заправлять топливом баки машин с включённым двигателем, оставлять на полянах бутылки и осколки стекла, использовать пиротехнику, выжигать траву. 14 октября URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.