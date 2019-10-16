Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» откроется 31 октября в Калининграде

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Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» будет проходить с 31 октября по 3 ноября в Калининграде, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на организаторов.
Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» откроется 31 октября в Калининграде
  • Вид на Калининград. Архивное фото / © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Он призван найти и поддержать талантливую молодёжь, популяризировать исполнительское и педагогическое искусство.

Ожидаются 600 артистов из регионов России. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как вокальное искусство, инструментальное творчество, хореография.

Также запланированы выступления художественных коллективов из Белоруссии и Эстонии.

Кроме того, пройдут творческие встречи, мастер-классы, круглые столы для педагогов.

Ранее «Невские новости» сообщали о кинофестивале «Балтийские дебюты» в Калининградской области.

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