Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» откроется 31 октября в Калининграде
- Вид на Калининград. Архивное фото / © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Он призван найти и поддержать талантливую молодёжь, популяризировать исполнительское и педагогическое искусство.
Ожидаются 600 артистов из регионов России. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как вокальное искусство, инструментальное творчество, хореография.
Также запланированы выступления художественных коллективов из Белоруссии и Эстонии.
Кроме того, пройдут творческие встречи, мастер-классы, круглые столы для педагогов.
Ранее «Невские новости» сообщали о кинофестивале «Балтийские дебюты» в Калининградской области.