Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» откроется 31 октября в Калининграде

Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» будет проходить с 31 октября по 3 ноября в Калининграде, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на организаторов.

Он призван найти и поддержать талантливую молодёжь, популяризировать исполнительское и педагогическое искусство.

Ожидаются 600 артистов из регионов России. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как вокальное искусство, инструментальное творчество, хореография.

Также запланированы выступления художественных коллективов из Белоруссии и Эстонии.

Кроме того, пройдут творческие встречи, мастер-классы, круглые столы для педагогов.

Ранее «Невские новости» сообщали о кинофестивале «Балтийские дебюты» в Калининградской области.