На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4
На филиппинском острове Минданао зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует Геологическая служба США.
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Подземные толчки зарегистрированы в 14:37 мск.
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от населённого пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.
Очаг располагался на глубине 14,1 км.
Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в штате Калифорния в США.
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