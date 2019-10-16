На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4

На филиппинском острове Минданао зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует Геологическая служба США.

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Подземные толчки зарегистрированы в 14:37 мск. Эпицентр землетрясения находился в 7 км от населённого пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат. Очаг располагался на глубине 14,1 км. Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в штате Калифорния в США.