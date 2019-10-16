Первый пост Энистон в Instagram собрал 8 млн лайков менее чем за сутки
Первый пост актрисы Дженнифер Энистон в Instagram собрал 8 млн лайков менее чем за сутки. На её страницу подписалось уже более 6 млн человек.
- Reuters
Энистон разместила в своей соцсети селфи с актёрами из сериала «Друзья».
«Теперь мы друзья и в Instagram. Привет, Instagram», — написала Энистон.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон попала в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes.
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