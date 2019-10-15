Евгения Симонова рассказала о спектакле «Московский хор»

Народная артистка России Евгения Симонова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о спектакле «Московский хор» по пьесе Людмилы Петрушевской в Театре Маяковского.

«В спектакле я играю мать, которая любит сына, любит свою семью, и в отчаянной попытке соединить несоединимое она пытается удержать всех вместе. У неё не очень это получается, но она не оставляет этих попыток и продолжает бороться за то, чтобы семья была вместе», — заявила актриса.

По её словам, все герои изломаны, поэтому в семье всё так мучительно и больно — сестра и племянница героини приходят из лагерей, а её сын вернулся с войны.

Как отметила Симонова, пьеса Петрушевской — прекрасная.

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