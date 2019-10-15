Пласидо Доминго получил в подарок от RT шапку-ушанку

Испанский оперный певец Пласидо Доминго получил в подарок от телеканала RT фирменную шапку-ушанку и примерил её.

«Спасибо вам большое!» — сказал Доминго, примеряя шапку.

Интервью Доминго в программе «SophieCo. Визионеры» с Софико Шеварднадзе выйдет на RTД в субботу, 19 октября.

Пласидо Доминго даст концерт в Москве 17 октября.

Репертуар певца насчитывает 150 партий, он поёт на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.

Певец выступал в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий «Грэмми».