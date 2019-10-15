Объявлены лауреаты Букеровской премии 2019 года

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Канадская и британская писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии по литературе в 2019 году. Об этом сообщили организаторы в ходе торжественной церемонии в Лондоне.

Этвуд получила награду за книгу «Заветы», а Эваристо — за роман «Девушка, женщина, всё остальное».

Лауреаты разделят денежную награду в размере £50 тыс. ($63 тыс.).

В лонг-лист претендентов на Букеровскую премию в 2019 году вошли 13 произведений.

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