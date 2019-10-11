В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
  • РИА Новости

По прогнозу, с 11 по 14 октября местами сохранится четвёртый класс горимости.

Ранее губернатор Виктор Томенко подписал постановление об особом противопожарном режиме с 10 октября. Запрещены посещение лесов, разведение костров, пожароопасная работа в лесах, вдоль дорог, в населённых пунктах, на дачных участках и на предприятиях, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии снят режим чрезвычайной ситуации.

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