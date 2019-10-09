Спасатели предупредили о тумане в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 00:00 до 9:00 в четверг, 10 октября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное МЧС.

РИА Новости

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, на территории региона ожидается туман. На смену аномальному теплу в начале октября в Татарстан пришло резкое похолодание. Ранее портал RIA56 сообщал об усилении ветра в Оренбургской области до 17 м/с.