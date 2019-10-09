Спасатели предупредили о тумане в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 00:00 до 9:00 в четверг, 10 октября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное МЧС.
Спасатели предупредили о тумане в Татарстане
  • РИА Новости

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, на территории региона ожидается туман.

На смену аномальному теплу в начале октября в Татарстан пришло резкое похолодание.

Ранее портал RIA56 сообщал об усилении ветра в Оренбургской области до 17 м/с.

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