Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова

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В Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Это произошло 4 октября.
Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова

Церемония прощания пройдёт 9 октября в здании Вятского регионального отделения Союза художников России.

Среди наград Широковой — диплом Российской академии художеств и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов», — заявили в администрации.

Отмечается, что картины русских праздников и народных гуляний, многофигурные жанровые композиции Широковой всегда выделялись на российских и международных выставках.

Ранее сообщалось, что умерла актриса театра и кино Марина Куклина.

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