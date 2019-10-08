Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова

В Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Это произошло 4 октября.

Церемония прощания пройдёт 9 октября в здании Вятского регионального отделения Союза художников России. Среди наград Широковой — диплом Российской академии художеств и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов», — заявили в администрации. Отмечается, что картины русских праздников и народных гуляний, многофигурные жанровые композиции Широковой всегда выделялись на российских и международных выставках. Ранее сообщалось, что умерла актриса театра и кино Марина Куклина.