Всероссийские соревнования по танцевальному спорту пройдут 12 и 13 октября в Ижевске
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Ожидается, что в соревнования примут участие около 400 танцевальных, детских, молодёжных и взрослых дуэтов из Приволжского, Уральского, Сибирского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Открытие соревнований запланировано на 12 октября. Первенство ПФО откроется 13 октября.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном турнире по бальным танцам в Москве.