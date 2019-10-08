Всероссийские соревнования по танцевальному спорту пройдут 12 и 13 октября в Ижевске

Всероссийские соревнования, первенство Приволжского федерального округа, чемпионаты и первенства Ижевска по танцевальному спорту состоятся 12 и 13 октября в рамках турнира «Ритм-Бал». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ожидается, что в соревнования примут участие около 400 танцевальных, детских, молодёжных и взрослых дуэтов из Приволжского, Уральского, Сибирского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Открытие соревнований запланировано на 12 октября. Первенство ПФО откроется 13 октября.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном турнире по бальным танцам в Москве.