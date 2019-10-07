Два театра из Нижнего Тагила получат гранты губернатора Свердловской области

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Двум театрам из Нижнего Тагила присуждены гранты губернатора Свердловской области, сообщает Tagilcity.ru. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
Два театра из Нижнего Тагила получат гранты губернатора Свердловской области
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Поддержку получит театральная лаборатория «Мужской разговор» в Нижнетагильском драматическом театре. Средства также будут направлены на постановку «Маленького принца» в Молодёжном театре.

Всего в список получателей грантов попали 18 учреждений культуры и искусства области. Общая сумма поддержки — 50 млн рублей.

Ранее Nation News сообщал, что Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.

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