Два театра из Нижнего Тагила получат гранты губернатора Свердловской области

Двум театрам из Нижнего Тагила присуждены гранты губернатора Свердловской области, сообщает Tagilcity.ru. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Поддержку получит театральная лаборатория «Мужской разговор» в Нижнетагильском драматическом театре. Средства также будут направлены на постановку «Маленького принца» в Молодёжном театре.

Всего в список получателей грантов попали 18 учреждений культуры и искусства области. Общая сумма поддержки — 50 млн рублей.

Ранее Nation News сообщал, что Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.