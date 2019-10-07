Музей Победы получит образцы вооружения первой половины ХХ века

Экспозиция Музея Победы пополнится образцами вооружения первой половины ХХ века, сообщает НСН.

Договор должен быть подписан 10 октября. Согласно документу, Музей современной истории России передаст 18 предметов.

Директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил коллег. Он отметил, что это происходит в преддверии празднования 75-летия Победы.

В числе экспонатов — пушка образца 1902 года, которая была на вооружении Петропавловской крепости, но после революции оказалась в финской армии. Вернуть её обратно удалось в 1940 году.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что выставка «На страже границ Боспора» откроется 22 октября в Крыму.