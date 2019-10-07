Музей Победы получит образцы вооружения первой половины ХХ века

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Экспозиция Музея Победы пополнится образцами вооружения первой половины ХХ века, сообщает НСН.
Музей Победы получит образцы вооружения первой половины ХХ века
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Договор должен быть подписан 10 октября. Согласно документу, Музей современной истории России передаст 18 предметов.

Директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил коллег. Он отметил, что это происходит в преддверии празднования 75-летия Победы.

В числе экспонатов — пушка образца 1902 года, которая была на вооружении Петропавловской крепости, но после революции оказалась в финской армии. Вернуть её обратно удалось в 1940 году.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что выставка «На страже границ Боспора» откроется 22 октября в Крыму.

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