В культурном центре Индии в Москве рассказали о новых культурных программах

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Новый директор индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру Уша Радхакришна в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о новых культурных программах.
В культурном центре Индии в Москве рассказали о новых культурных программах
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«Наш премьер-министр Шри Нарендра Моди сделал акцент на привлечении молодёжи, представив индийскую философию с современным подходом, сохраняя при этом неприкосновенность форм искусства. Центр планирует очень интересный контент и будет показывать наших молодых исполнителей», — заявила она.

По её словам, ближайшие торжества состоятся 31 октября в честь дня рождения объединителя Индии Сардара Валлабхай Пателя.

Она также отметила, что знает о любви москвичей к индийской культуре и искусству, знакома с россиянами, освоившими классический индийский танец.

«Моё самое первое впечатление — то, что русские чрезвычайно артистичны, любят своё традиционное искусство и гордятся им так же, как и мы. Вы так же глубоко и не поверхностно исследуете свои темы», — сказала Уша Радхакришна.

Она добавила, что россияне открыты для культуры Индии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о фестивале «Дни Индии».

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