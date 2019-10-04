Цикл Баховских органных вечеров откроется 12 октября в Музее музыки в Москве

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Цикл Баховских органных вечеров будет открыт 12 октября в Музее музыки в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Цикл Баховских органных вечеров откроется 12 октября в Музее музыки в Москве
  • Константин Волостнов / © music-museum.ru

На сцене Прокофьевского зала это третий проект музыканта Константина Волостнова, охватывающий все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Запланировано 12 концертов. Они состоятся с осени 2019 года по весну 2021-го. Каждый сезон будет состоять из шести выступлений.

Программы названы в честь одной из граней наследия композитора. Например, в рамках «Истоков» можно будет услышать произведения раннего периода, а также музыку, сочинённую под влиянием старших современников Баха.

Среди других программ — «Бах-виртуоз», «Рождество», «Пасхальный концерт», «Мистика», «Лирика».

Ранее портал Nation News сообщал о представлении «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. XX век».

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