В Совфеде призвали Голодец разобраться с субсидиями регионам на нацпроект «Культура»
- РИА Новости
Вице-премьеру направлено соответствующее письмо.
«Необходима чёткая методология по распределению федеральных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Культура», а также разработка понятных всем критериев отбора субъектов Российской Федерации», — говорится в послании.
К примеру, в Татарстане должны к 2024 году построить три сельских дома культуры, провести капремонт двух детских театров, создать две модельные библиотеки и пять виртуальных концертных залов, но финансирование этого из федерального бюджета не предусмотрено.
Об этих и других вопросах представители регионов сообщали сенаторам на парламентских слушаниях в Совфеде.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт сельских домов культуры в Удмуртии выделили 28 млн рублей.