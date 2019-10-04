В Совфеде призвали Голодец разобраться с субсидиями регионам на нацпроект «Культура»

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Комитет Совета Федерации по экономической политике призвал заместителя председателя правительства России Ольгу Голодец разобраться с субсидиями регионам на национальный проект «Культура», сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде призвали Голодец разобраться с субсидиями регионам на нацпроект «Культура»
  • РИА Новости

Вице-премьеру направлено соответствующее письмо.

«Необходима чёткая методология по распределению федеральных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Культура», а также разработка понятных всем критериев отбора субъектов Российской Федерации», — говорится в послании.

К примеру, в Татарстане должны к 2024 году построить три сельских дома культуры, провести капремонт двух детских театров, создать две модельные библиотеки и пять виртуальных концертных залов, но финансирование этого из федерального бюджета не предусмотрено.

Об этих и других вопросах представители регионов сообщали сенаторам на парламентских слушаниях в Совфеде.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт сельских домов культуры в Удмуртии выделили 28 млн рублей.

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