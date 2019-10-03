В центре Москвы высадят более 460 деревьев и 32 тысячи кустарников

Короткая ссылка
В центре столицы планируют высадить более 460 деревьев и 32 тыс. кустарников этой осенью, сообщает сайт «Москва 24».
В центре Москвы высадят более 460 деревьев и 32 тысячи кустарников
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Это, в частности, клёны, берёзы, вишни, яблони, рябины, сосны, черёмухи, ели, липы, дубы, тополя, туи, кизильник, барбарис, сирень, можжевельник, смородина.

На улицах и во дворах также появятся спирея, чубушник, жимолость и боярышник.

Больше всего деревьев высадят в Хамовниках и Тверском районе. По количеству кустарников лидерами станут Тверской, Таганский и Пресненский районы.

Работа по озеленению центра проходит в рамках программы «Миллион деревьев», передаёт портал мэра и правительства.

До конца октября по всему городу должно быть высажено более 6,4 тыс. деревьев и более 546 тыс. кустарников.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить