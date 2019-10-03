В центре Москвы высадят более 460 деревьев и 32 тысячи кустарников
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- РИА Новости
Это, в частности, клёны, берёзы, вишни, яблони, рябины, сосны, черёмухи, ели, липы, дубы, тополя, туи, кизильник, барбарис, сирень, можжевельник, смородина.
На улицах и во дворах также появятся спирея, чубушник, жимолость и боярышник.
Больше всего деревьев высадят в Хамовниках и Тверском районе. По количеству кустарников лидерами станут Тверской, Таганский и Пресненский районы.
Работа по озеленению центра проходит в рамках программы «Миллион деревьев», передаёт портал мэра и правительства.
До конца октября по всему городу должно быть высажено более 6,4 тыс. деревьев и более 546 тыс. кустарников.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».