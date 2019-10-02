Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Карела Готта

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Композитор и певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти чешского эстрадного исполнителя Карела Готта.
Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Карела Готта
  • РИА Новости

«Я был с ним знаком, и меня сильно огорчила его смерть. Готт был замечательным исполнителем песен, он пел и радовал свою аудиторию», — заявил он.

По его словам, Готт запомнился своим жизнелюбием, улыбкой и талантом.

Как отметил Антонов, певец был большим профессионалом.

Певец Лев Лещенко в беседе с kp.ru назвал смерть Готта очень печальным событием не только для чешской, но и для российской публики.

«Потому что он многие годы работал здесь, у нас — и достаточно продуктивно, достаточно активно нёс своего рода культуру, которая шла с Запада», — напомнил Лещенко.

Он отметил, что исполнители стран соцсодружества немного опережали советских коллег, поскольку имели доступ к мировой музыкальной эстрадной культуре.

Готт скончался на 81-м году жизни.

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