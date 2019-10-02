Севастополь примет участие во Всероссийском дне ходьбы

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В субботу, 5 октября, Севастополь примет участие во Всероссийском дне ходьбы.
Севастополь примет участие во Всероссийском дне ходьбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Мероприятия начнутся на площадке у Дворца детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова в 11:00.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию на сайте программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этом году его совместили с международным забегом — «Балтийским марафоном».

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