В субботу, 5 октября, Севастополь примет участие во Всероссийском дне ходьбы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Мероприятия начнутся на площадке у Дворца детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова в 11:00.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию на сайте программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этом году его совместили с международным забегом — «Балтийским марафоном».