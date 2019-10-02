Севастополь примет участие во Всероссийском дне ходьбы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Мероприятия начнутся на площадке у Дворца детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова в 11:00.
Для участия необходимо заранее пройти регистрацию на сайте программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этом году его совместили с международным забегом — «Балтийским марафоном».