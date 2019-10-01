На фестивале «Круг света» в Москве побывали более трёх миллионов человек

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На фестивале «Круг света» в столице побывали более трёх миллионов человек, сообщает сайт «Москва 24».
На фестивале «Круг света» в Москве побывали более трёх миллионов человек
  • ©mos.ru

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко на заседании президиума правительства.

Фестиваль проходил с 20 по 24 сентября на девяти площадках, в том числе на Театральной площади, в музее-заповеднике «Коломенское» и в парке «Останкино».

Программа включала инсталляции, архитектурные и ландшафтные 3D-мэппинговые представления, концерты.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о фестивале Чехии в Москве.

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