В Киров приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД

В Киров прибудет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

10 октября состав остановится на станции Лянгасово. Посетить его можно будет с 10:00 до 19:00.

В Кирове выставку откроют 11 и 12 октября с 10:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Поезд состоит из девяти вагонов, оформленных в формате выставочных залов. Гости узнают об истории развития железнодорожного транспорта, о развитии скоростного и высокоскоростного движения, об энергосберегающих технологиях, о современных и старинных моделях подвижного состава.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о поезде в честь выставки «Щукин. Биография коллекции» в столичном метро.