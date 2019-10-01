В Киров приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД
- РИА Новости
10 октября состав остановится на станции Лянгасово. Посетить его можно будет с 10:00 до 19:00.
В Кирове выставку откроют 11 и 12 октября с 10:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.
Поезд состоит из девяти вагонов, оформленных в формате выставочных залов. Гости узнают об истории развития железнодорожного транспорта, о развитии скоростного и высокоскоростного движения, об энергосберегающих технологиях, о современных и старинных моделях подвижного состава.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о поезде в честь выставки «Щукин. Биография коллекции» в столичном метро.