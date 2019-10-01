В Киров приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД

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В Киров прибудет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД.
В Киров приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД
  • РИА Новости

10 октября состав остановится на станции Лянгасово. Посетить его можно будет с 10:00 до 19:00.

В Кирове выставку откроют 11 и 12 октября с 10:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Поезд состоит из девяти вагонов, оформленных в формате выставочных залов. Гости узнают об истории развития железнодорожного транспорта, о развитии скоростного и высокоскоростного движения, об энергосберегающих технологиях, о современных и старинных моделях подвижного состава.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о поезде в честь выставки «Щукин. Биография коллекции» в столичном метро.

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