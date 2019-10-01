Представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. XX век» пройдёт 3 октября

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Музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. XX век» пройдёт 3 октября в Большом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Шостаковича, сообщает Nation News.
Представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. XX век» пройдёт 3 октября
  • © Петербургская филармония им. Шостаковича
  • vk.com

Это главное культурное событие Петербургского международного газового форума.

Ведущие солисты России и Австрии исполнят произведения Сергея Прокофьева, Густава Малера, Дмитрия Шостаковича, Имре Кальмана и других композиторов.

Также будут демонстрироваться картины отечественных и австрийских художников, исторические кадры из жизни двух городов.

Режиссёр-постановщик — Виктор Крамер. За дирижёрским пультом — народный артист России Юрий Башмет.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о концерте «Шедевры Сергея Рахманинова» в Москве.

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