Эксперт оценил список самых популярных текстов песен в России

Музыкальный критик Олег Кармунин в беседе с Nation News оценил список самых популярных текстов песен в России.

«Я знаю, как делаются эти чарты, сегодня нет случайных звёзд», — заявил он.

По его мнению, успех любой композиции из хит-парадов объясним количеством вложенных средств.

«Наверное, только Лев Лещенко не продвигал песню «День Победы» — это произошло органически», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские пользователи поисковика «Яндекс» в течение года чаще всего искали текст песни «Плакала» группы Kazka.

В список также попали «Детство» Rauf & Faik, «Незабудка» Тима Белорусских, «Юморист» Face, «Зацепила» Артура Пирожкова, а также «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.