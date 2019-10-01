Эксперт оценил список самых популярных текстов песен в России
- РИА Новости
«Я знаю, как делаются эти чарты, сегодня нет случайных звёзд», — заявил он.
По его мнению, успех любой композиции из хит-парадов объясним количеством вложенных средств.
«Наверное, только Лев Лещенко не продвигал песню «День Победы» — это произошло органически», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские пользователи поисковика «Яндекс» в течение года чаще всего искали текст песни «Плакала» группы Kazka.
В список также попали «Детство» Rauf & Faik, «Незабудка» Тима Белорусских, «Юморист» Face, «Зацепила» Артура Пирожкова, а также «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.