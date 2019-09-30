В петербургском лесопарке высадили деревья в рамках акции «Лес Победы»

Короткая ссылка
В Пискарёвском лесопарке высадили деревья в рамках всероссийской акции «Лес Победы», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В петербургском лесопарке высадили деревья в рамках акции «Лес Победы»
  • © gov.spb.ru

Участниками мероприятия стали в том числе ветераны, кадеты и активисты-экологи.

В преддверии 75-летия Победы в память о погибших в Петербурге высадят около 6 тыс. молодых деревьев и 5 тыс. кустарников. Всего в стране к юбилейной дате хотят высадить 27 млн деревьев.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить