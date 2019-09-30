В петербургском лесопарке высадили деревья в рамках акции «Лес Победы»

В Пискарёвском лесопарке высадили деревья в рамках всероссийской акции «Лес Победы», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Участниками мероприятия стали в том числе ветераны, кадеты и активисты-экологи.

В преддверии 75-летия Победы в память о погибших в Петербурге высадят около 6 тыс. молодых деревьев и 5 тыс. кустарников. Всего в стране к юбилейной дате хотят высадить 27 млн деревьев.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.