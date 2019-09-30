В Петербурге прошёл экофестиваль «Вместе ярче»

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В Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этом году его совместили с международным забегом — Балтийским марафоном. Об этом сообщает ФАН.
В Петербурге прошёл экофестиваль «Вместе ярче»
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Агентство уточняет, что в интерактивных палатках всем желающим рассказывали, как можно сберечь энергию в быту, а также учили бережно и ответственно относиться к природе.

Уточняется, что в марафоне участвовали как взрослые, так и дети. Вместе с этим для участников мероприятия пенсионного возраста специально организовали состязания по скандинавской ходьбе.

Ранее «Взгляд» сообщал, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.

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