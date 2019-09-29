СМИ назвали лучшие в мире смартфоны

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Китайский OnePlus 7T возглавил рейтинг 20 лучших моделей смартфонов, которые можно приобрести в 2019 году. Список опубликован на сайте издания Business Insider.
СМИ назвали лучшие в мире смартфоны
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Как отмечают эксперты, у OnePlus 7T лучшая производительность среди Android-устройств в 2019 году. Кроме того, к преимуществам смартфона относят оптимизированную операционную систему и качественную камеру с тремя объективами. 

На втором месте рейтинга расположился iPhone 11. Аналитики выделяют производительный процессор A13, интуитивную систему IOS и относительно невысокую цену смартфона.

На третьем месте ещё одна модель китайской компании OnePlus — 7 Pro. 

В рейтинг попали несколько моделей Samsung, в частности Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, Note 10 Plus, Note 10.

Компания Apple также представлена рядом моделей: iPhone 11, 11 PRO, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus.

В феврале лучшим смартфоном был признан OnePlus 6T

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