Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» пройдёт 29 сентября в Крыму

Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» состоится 29 сентября в Бахчисарайском районе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкультуры.

Мероприятие пройдёт в посёлке Вилино на территории мемориального комплекса, посвящённого Альминскому сражению — крупной битве Крымской войны.

Запланирована батально-историческая реконструкция на реке Альма. Также можно будет посетить лагеря реконструкторов и узнать об обмундировании, снаряжении и быте солдат Российской империи, Великобритании, Франции середины XIX века.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице выпустили специальные открытки для фестиваля «Времена и эпохи».