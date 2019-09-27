Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» пройдёт 29 сентября в Крыму
- РИА Новости
Мероприятие пройдёт в посёлке Вилино на территории мемориального комплекса, посвящённого Альминскому сражению — крупной битве Крымской войны.
Запланирована батально-историческая реконструкция на реке Альма. Также можно будет посетить лагеря реконструкторов и узнать об обмундировании, снаряжении и быте солдат Российской империи, Великобритании, Франции середины XIX века.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице выпустили специальные открытки для фестиваля «Времена и эпохи».