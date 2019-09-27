Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» пройдёт 29 сентября в Крыму

Короткая ссылка
Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» состоится 29 сентября в Бахчисарайском районе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкультуры.
Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» пройдёт 29 сентября в Крыму
  • РИА Новости

Мероприятие пройдёт в посёлке Вилино на территории мемориального комплекса, посвящённого Альминскому сражению — крупной битве Крымской войны.

Запланирована батально-историческая реконструкция на реке Альма. Также можно будет посетить лагеря реконструкторов и узнать об обмундировании, снаряжении и быте солдат Российской империи, Великобритании, Франции середины XIX века.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице выпустили специальные открытки для фестиваля «Времена и эпохи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить