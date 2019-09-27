В Авиалесоохране рассказали о причине лесных пожаров в Сибири

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о причине лесных пожаров в Сибири.

«По данным наших учёных, в том числе и Росгидромета, существует глобальное потепление. В связи с этим воздушные массы передвигаются не так, как обычно. И в последние годы пожары всё чаще случаются в северных регионах нашей страны», — заявил он.

К примеру, на севере Якутии в 2019 году температура доходила до +35 °С, и погода способствует появлению лесных пожаров, пояснил Акбердин.

Он также отметил, что в этом году блокирующий антициклон стоял на границе Иркутской области, Красноярского края и Якутии в удалённых местах, а внутри этого антициклона были ветра, грозовые разряды и высокие температуры.

«Воздушные массы передвигались совершенно по-другому, поэтому задымление пошло на населённые пункты вплоть до Тюмени. Это особенности этого года», — заключил Акбердин.

Ранее «Взгляд» сообщал, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.