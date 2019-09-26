Показ Moscow Fashion Week состоится в метро в октябре

Показ, открывающий Moscow Fashion Week, состоится на станции метро «Деловой центр» в октябре.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Молодые отечественные и зарубежные дизайнеры представят коллекции, разработанные для жителей мегаполиса.

«Московский метрополитен регулярно становится площадкой для современных и красивых мероприятий», — заявила заместитель начальника предприятия по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По её словам, у метро уже есть опыт проведения дефиле и выпуска капсульной коллекции одежды совместно с российскими дизайнерами.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».